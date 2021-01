IL NATALE DEL COVID di Adriana Accarino

Quest’anno il Natale sarà diverso dagli altri anni.

Non sarà il Natale di sempre

Sarà il Natale delle distanze e delle mancanze.

Il Covid 19 continua a stare tra noi ancora non ci abbandona.

Quest’anno a Natale non ci saranno gli abbracci con i nonni, i baci tra amici, le strette con i parenti, le risate e i giochi in famiglia tutti insieme.

Non si scarteranno i regali in compagnia.

Ognuno dovrà fare la sua parte e a casa propria restare.

Sarà il Natale della vera Speranza, degli affetti più cari, stretti e sinceri.

Sarà il Natale della Comprensione e della Solidarietà.

Dell’Unione non Uniti

Sarà il Natale dell’Attesa

Ma teniamoci comunque stretti. Tutti.

Riserviamo un posto speciale a chi ci regala sempre un sorriso e ci abbraccia forte nei suoi pensieri, ci abbraccia anche se lontano.

Tornerà la Vita e tornerà in tutto il suo splendore; tornerà la Luce.

Torneremo per strada potremo finalmente correre di nuovo insieme sui prati, all’aperto, in riva al mare.

Potremo finalmente colmare tutti gli abbracci che non abbiamo dato e che ci sono mancati.

Torneranno le carezze e non mancheranno i baci colmi d’Amore.

Passeranno questi giorni tutti uguali.

Ritroveremo la Gioia

Vincerà la Vita, vinceremo tutti insieme.

Sarà una Vita più bella di prima.

La distanza è niente se continuiamo a volerci bene e a stare insieme.

Sarà un NATALE diverso

Sarà comunque un NATALE SPECIALE

