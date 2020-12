Il lampione ATM, Martini: “Ulteriore attacco a Venezia”

sponsor

Lettere al giornale. Riceviamo e pubblichiamo.

Il lampione ATM: ulteriore attacco alla città

Venezia ha bisogno di essere difesa dall’attacco di chi intende sfruttarla senza alcun limite di decenza.

Un lampione utilizzato per pubblicizzare uno sportello ATM ci sembra sia l’ultima tappa di un processo di degrado che non si ferma nemmeno in un periodo così terribile come quello attuale.

Chiediamo all’amministrazione di intervenire per far rimuovere questa ulteriore offesa alla città.

Giovanni Andrea Martini

