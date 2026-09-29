Meloni convoca Tajani, Salvini e Lupi: chiesta compattezza sul Melonellum e pressione su Vannacci

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29 settembre 2026 — La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi per fare il punto sulla linea del centrodestra in vista delle prossime scelte parlamentari.
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Durante la riunione Meloni ha chiesto di blindare i gruppi rispetto alla legge elettorale: “Blindate i gruppi sul Melonellum, se passa ce la giochiamo”, ha detto rivolgendosi ai presenti.
Al contempo la leader ha invitato a mantenere la guardia alta sul fronte degli avversari interni, sollecitando una pressione politica su Vannacci, che — nelle parole emerse dall’incontro — “va incalzato a destra”.
Nel corso dell’incontro è emersa anche una frizione sul candidato sindaco a Milano, con la scelta del nome al centro di un confronto tra i dirigenti del partito.