L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione in Maremma, in provincia di Grosseto. Secondo quanto riferito, avrebbe perso la vita con un colpo di pistola.

I familiari o conoscenti non avevano notizie di De Gennaro dalla sera precedente; l’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino, quando è stata scoperta la tragedia.

Uno dei suoi legali, Coppi, ha dichiarato: “Difendevo una persona perbene, ero certo della sua innocenza”.

La Procura di Grosseto ha avviato accertamenti e, come riportato, indaga per istigazione al suicidio.