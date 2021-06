Grandi Navi a Venezia: stop dal 5 luglio?

Grandi Navi davanti a San Marco: “È necessario che il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ci convochi urgentemente, per smentire quanto dovrebbe accadere entro il prossimo 5 luglio affinché l’intera portualità veneziana ed il sindacato non riprendano a manifestare per affermare le proprie ragioni a favore del lavoro e dell’economia cittadina”.

Questo il messaggio di Filt Cgil, attraverso il suo segretario Natale Colombo, commentando l’ipotesi uscita sulla stampa su un provvedimento che sarebbe al vaglio del Governo e che anticiperebbe (rispetto al decreto varato a fine marzo) lo stop alle navi da crociera davanti a San Marco a Venezia.

Le Grandi Navi di Venezia sarebbero trasferite già dal 5 luglio in un approdo temporaneo

a Marghera.

“Una decisione – spiega Colombo – che ci trova in totale disaccordo e che, se confermata, mette in discussione tutto il lavoro svolto in questi anni per contemperare le varie necessità a partire dalla salvaguardia del lavoro e dell’impatto ambientale”.

“Come Filt Cgil nazionale, anche attraverso le strutture territoriali, abbiamo sempre favorito responsabilmente il confronto affinché si individuasse una soluzione a salvaguardia del lavoro e affinché si tenesse conto della necessità di realizzare uno specifico terminal in mare”.

Secondo il dirigente della Filt Cgil “portare immediatamente le navi da crociera a Marghera,

travalicando lo stesso specifico provvedimento del mese scorso, pur sapendo dell’inesistenza delle infrastrutture necessarie ad accogliere i passeggeri, e’ un atto assolutamente ingiustificato e irresponsabile”.

Le dichiarazioni fanno da contraltare alla posizione della Lega.

“Benissimo il ritorno delle grandi navi a Venezia in termini di ripresa economica e turistica ma assolutamente via da San Marco e dal canale della Giudecca” sono le parole del deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro, consigliere comunale.

“La Lega, l’amministrazione comunale, il sindaco e la Regione del Veneto lo dicono da sempre: la soluzione per salvaguardare il patrimonio ambientale, monumentale e paesaggistico di Venezia è Marghera, inutile insistere sul progetto di un porto offshore”.

“In qualità di parlamentare ho insistito sulla fine della stagione delle navi da crociera in bacino e ribadito nel decreto Venezia. Bene, quindi, che dal prossimo 5 luglio, grazie anche alla Lega al governo, si metta fine a questa annosa questione e si inizi a salvaguardare concretamente la nostra laguna” conclude Bazzaro.

