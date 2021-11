Cade mentre sta potando l’albero: muore ex infermiere di Jesolo

Un terribile e drammatico incidente, così un uomo di 65 in gamba e valido cade da 4 metri e l’incidente gli costa la vita.

Gianpaolo Zanusso è morto così, a causa di un beffardo destino per azioni che aveva già compiuto altre volte.

L’uomo, ex infermiere conosciuto e stimato, da qualche tempo in pensione, stava potando un albero nel suo giardino.

Per farlo aveva montato un’impalcatura e il lavoro stava procedendo senza intoppi.

Secondo una prima ricostruzione, improvvisamente un ramo sovrastante si è staccato cadendo dalla parte sbagliata colpendo l’infermiere che ha pero l’equilibrio cadendo a sua volta da un’altezza di quattro metri.

Il figlio, presente alla disgrazia in quando dava una mano al padre, ha immediato chiamato i soccorsi ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili.

Gianpaolo Zanusso era conosciuto e apprezzato anche per l’attività che svolgeva in parrocchia in favore degli altri con l’aiuto della moglie.

La tragedia ha colpito l’intera comunità e sono moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati.

Anche la parrocchia San Giovanni Battista di Jesolo Paese piange l’uomo che è stato definito “di esempio” per le sue qualità umane, e per quelle che ha saputo trasmettere alla sua famiglia.

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: Tocca il cordolo in rotonda: disastroso incidente in via Fausta

» leggi anche: Venezia, incidente vaporetto – barchino domenica sera: perché non si sono visti?