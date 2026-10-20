Valeria Marini sempre al centro delle polemiche: i contrasti, lo scivolone, le crisi al GF

La puntata del Grande Fratello Vip del 19 ottobre si è concentrata in gran parte su Valeria Marini, coinvolta in una sequenza di contrasti con i coinquilini dopo una caduta ripresa in diretta che ha rapidamente fatto il giro del web. La showgirl ha attraversato un momento di evidente fragilità, emerso subito all’apertura della serata. Il video dello scivolone, che la ritrae insieme a Carmen Di Pietro, è diventato virale e ha acceso il dibattito nella Casa di Cinecittà.



Il nervosismo accumulato ha poi trovato sfogo nei rapporti con gli altri concorrenti. Diversi inquilini si sono lamentati di comportamenti ritenuti poco rispettosi degli spazi comuni, a partire dalla gestione del bagno. All’origine delle tensioni anche la richiesta — accolta dalla produzione — di assegnarle una suite privata dove poter dormire e consumare liberamente gli spuntini che preferisce, tra cui le noci. La decisione non è stata digerita da tutti e ha contribuito ad aumentare il clima di insofferenza.



Valeria ha spiegato di essersi spaventata per il colpo subito in faccia durante la caduta e ha ammesso di non essere riuscita a confrontarsi subito con il proprio malessere. Ha precisato di non volersi presentare come vittima, ma ha riconosciuto che la gestione delle proprie emozioni non è stata ideale.



In studio le opinioniste non hanno risparmiato critiche. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come un atteggiamento più “umano” e meno perfetto sarebbe stato apprezzato, richiamando all’importanza del rispetto degli spazi condivisi e al fatto che le lamentele degli altri coinquilini non vadano sottovalutate.



Durante la serata Valeria ha occupato la cosiddetta “poltrona stellare” tentando una difesa cauta, nel tentativo di evitare nuovi scontri. Lo scenario, però, è rapidamente mutato quando le telecamere si sono spostate sul giardino per inquadrare un’esibizione coreografica.



Proprio mentre alcuni concorrenti erano impegnati nella performance ideata da Megan Ria e Andreas Muller, è scoppiato un alterco tra la Marini e Giulia Provvedi. I rapporti tra le due, già tesi nei giorni scorsi, sono degenerati: Valeria ha accusato la collega di alimentare divisioni all’interno del gruppo; Giulia ha replicato rimarcando un approccio fatto di durezza verbale nei suoi confronti.



Il confronto ha così riacceso il clima acceso nella Casa, con commenti e reazioni che hanno animato la discussione tra i partecipanti.



Nella stessa puntata la prova del favore del pubblico ha visto Valeria confrontarsi al televoto con Jonathan. A perdere il confronto diretto è stato lo stilista, che è così finito in nomination in vista della prossima votazione che dovrà decidere l’uscita di un concorrente.



Al ritorno in salotto, Jonathan ha poi avuto un duro scontro con Marina La Rosa, diventata negli ultimi giorni la sua principale antagonista nello show. Marina ha annunciato chiaramente che, quando lui lascerà la Casa, sarà lei a occuparsi di sistemargli le valigie.