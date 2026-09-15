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A Venezia le «pignatèle» e le escursioni chiudono INVISIBILE: il programma finale a Campo San Lorenzo

Sabato 19 settembre a Campo San Lorenzo l'evento conclusivo di INVISIBILE: laboratori, pignatèle, performance e attività per famiglie.

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Ocean Space San Lorenzo

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Sabato 19 settembre Ocean Space conclude la quinta edizione di Tavole Conviviali con una serata dedicata ai legami tra cibo, acqua e comunità. L’appuntamento, in Campo San Lorenzo dalle 18 alle 22, porta a terra il programma INVISIBILE — Spore, parole, correnti, nato nella Laguna e curato dal duo Bogiaisso.


Il progetto, avviato ad aprile, ha esplorato la città attraverso quattro escursioni in barchino su rotte poco frequentate. A guidare il percorso sono state le prospettive di chi quotidianamente abita, lavora e cura Venezia: dai gesti più visibili a quelli che restano invece nascosti sotto la superficie dell’acqua.

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La serata finale mette insieme pratiche educative, performative e conviviali. Alle 18 prende il via il laboratorio Atlas of Blue. Figure che custodiscono ricordi, pensato in relazione ai temi della mostra Tide of Returns; i partecipanti sono invitati a realizzare figure della memoria con tessuti e materiali personali o di recupero.


Contemporaneamente, Bogiaisso presenta la pubblicazione digitale INVISIBILE. Festa portatile e introduce il programma al pubblico. All’incontro partecipano anche Kayla Archer, Zoë De Luca Legge, Clizia Moradei e Cairo Clarke, coinvolti nelle attività del percorso.

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Alle 18.45 è prevista INVISIBILE remix, un momento partecipativo che rielabora e amplia le riflessioni raccolte nei sei mesi del progetto. L’attività sarà animata da Laura Anastasia Pellecchia e si basa sui contributi del pubblico: un’occasione di confronto e interazione sulle pratiche emerse durante il percorso.


La parte culinaria della serata si concentra sulle pignatèle, pasti da lavoro ideati da Bogiaisso insieme a Michela del Longo Meneses e realizzati con il supporto di MORSUS Kitchen. Gli assaggi saranno serviti alle 19.30; per ritirare il biglietto gratuito valido per la propria pignatèla d’autrice è necessario recarsi in Campo tra le 17.45 e le 18.45. Il numero dei biglietti è limitato e disponibile fino a esaurimento.

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Alle 19.45 il palco si trasforma in un set audiovisivo: Melma Crew con Tonylight propone una performance che combina microfotografia, proiezione e sintetizzatore. L’intervento punta a rendere visibili — attraverso immagini e suoni — i protagonisti invisibili delle acque e degli angoli dimenticati della città.


L’evento è pensato anche per le famiglie. Per tutta la durata dell’iniziativa sarà attivo un Kids Corner, che proseguirà oltre la chiusura del laboratorio, garantendo uno spazio di gioco e attività per i più piccoli.


Festa Portatile invita inoltre il pubblico a portare in Campo un oggetto che racconti il proprio rapporto con la casa: una fotografia, una ricetta, una mappa, un gioco o uno spuntino da condividere. L’idea è trasformare lo spazio pubblico in un luogo di scambio e condivisione delle esperienze personali.


INVISIBILE — Spore, parole, correnti è curato da Bogiaisso (Alice Jasmine Crippa e Niccolò Moronato) in collaborazione con Fie a Manetta, la prima scuola di barca a motore gestita da donne, e AWEdacity con Kayla Archer. Il programma riceve il sostegno di Repower, che figura come Electric Mobility Partner, e coinvolge varie realtà locali: Centro Servizi San Lorenzo ha collaborato alla pubblicazione, MORSUS Kitchen ha supportato l’intervento culinario e Coop Alleanza 3.0 ha fornito ingredienti territoriali.


Il calendario pubblico 2026 di TBA21–Academy a Ocean Space è supportato tecnicamente da Perlage (BCorp).
Nelle stesse sedi si possono visitare le mostre Tide of Returns e Nature Speaks. Ascoltare i Diritti della Natura a Venezia e in Europa, entrambe aperte fino all’11 ottobre 2026. Ingresso gratuito.

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Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
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