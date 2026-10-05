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Gas in rialzo sul mercato TTF: i future di ottobre si avvicinano a 76 €/MWh

Gas sul TTF di Amsterdam verso 76 €/MWh: i future di ottobre salgono dell’1,35% a 75,75 €/MWh. Bloomberg segnala transiti ridotti nello Stretto di Hormuz.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il prezzo del gas sulla piazza TTF di Amsterdam si avvicina a quota 76 euro per megawattora. I contratti future sul mese di ottobre registrano un rialzo dell’1,35% e vengono scambiati a 75,75 euro al MWh.

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Secondo dati di navigazione citati da Bloomberg, nella scorsa settimana almeno tre navi metaniere hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Nonostante questi passaggi, i flussi di traffico rimangono comunque significativamente ridotti.

La riduzione è superiore al 75% rispetto ai livelli registrati a febbraio, prima dell’attacco condotto da Stati Uniti e Israele all’Iran, secondo le stime riportate dalle medesime fonti.

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MILANO, 05 ottobre 2026, 08:24
Redazione ANSA

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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