Gas in rialzo sul mercato TTF: i future di ottobre si avvicinano a 76 €/MWh

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Il prezzo del gas sulla piazza TTF di Amsterdam si avvicina a quota 76 euro per megawattora. I contratti future sul mese di ottobre registrano un rialzo dell’1,35% e vengono scambiati a 75,75 euro al MWh.
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Secondo dati di navigazione citati da Bloomberg, nella scorsa settimana almeno tre navi metaniere hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Nonostante questi passaggi, i flussi di traffico rimangono comunque significativamente ridotti.
La riduzione è superiore al 75% rispetto ai livelli registrati a febbraio, prima dell’attacco condotto da Stati Uniti e Israele all’Iran, secondo le stime riportate dalle medesime fonti.
MILANO, 05 ottobre 2026, 08:24
Redazione ANSA