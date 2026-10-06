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Garlasco, il comandante Luongo: responsabilità individuali verranno accertate

A Garlasco il comandante Luongo assicura che eventuali responsabilità individuali saranno perseguite e chiede di non infangare l’onorabilità dei carabinieri e del Ris.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Garlasco — Il comandante dei carabinieri, Luongo, è intervenuto sul caso di Garlasco sottolineando che eventuali errori o comportamenti illeciti di singoli militari saranno valutati e perseguiti.

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Nel corso dell’intervento il comandante ha richiamato la necessità di preservare l’onorabilità dell’Arma e il valore del Ris, chiedendo che episodi isolati non ricadano sulla professionalità di migliaia di carabinieri. Ha aggiunto che “chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede”.

Luongo ha inoltre detto che la tutela della regalità viene prima di ogni cosa, ribadendo l’impegno dell’Arma a chiarire eventuali responsabilità e a garantire il rispetto delle procedure.

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Il commento è stato reso noto il 5 ottobre 2026 da Giacinto Pinto/TG1 in relazione alle indagini a Garlasco.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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