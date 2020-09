Gabriel Garko è gay: chi è il fidanzato (e le reazioni dei VIP)

Con la lettera all’ex “fidanzata mediatica” Adua Del Vesco che parlava di un suo “segreto di pulcinella”, Gabriel Garko ha gettato la maschera rivelando – finalmente – la sua identità.

Dopo la sua prima giornata da “libero” passata con Eva Grimaldi è definitivamente crollato il “teatrino” tenuto in piedi per anni da giornali, agenzie e televisioni. La loro “relazione” dal 1997 al 2001 sarebbe stata “un artefatto” per nascondere l’omosessualità di entrambi? Si ricorda che dal 2019 la Grimaldi è sposata con Imma Battaglia, tra le organizzatrici del primo Gay Pride italiano.





Era stata la stessa attivista ad anticipare le rivelazioni dell’attore postando su Instagram un nuvolone nero accompagnato dalla frase “le tempeste che si preparano anche dentro di noi”. Vladimir Luxuria, che con la Battaglia ha condiviso tante lotte, aveva già esternato su Twitter la situazione nello showbiz dove numerosi attori sono costretti a mostrarsi etero e recitare, oltre che sul set, anche nella vita reale.

Ma quali sono state le altre reazioni al coming out di Gabriel Garko?

I tweet dei VIP

Uno dei tweet più apprezzati è stato quello di Marco Carta, uscito allo scoperto due anni fa con un’intervista a Domenica Live e con il brano “Una foto di me e di te” (dedicato ad un ragazzo). “Ogni coming out è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. Bravo Gabriel Garko” ha scritto il cantante.





A seguire il commento di Luca Vismara, ex concorrente di Amici e dell’Isola dei Famosi: “Quanto a Garko. Vedo commenti acidi da parte di ‘gay’ non dichiarati che lo criticano. Ci ha messo tempo. Avrà detto tutto e niente, ma almeno, agli altri non risolti con sé stessi che giudicano: pensate alle vostre vite, alla vostra realizzazione personale”.

Per Mario Manca, giornalista di Vanity Fair “Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso perché braccato da pressioni innominabili e pregiudizi che annientano. Leggeva la lettera e ho sofferto con lui”.

La giornalista Franscesca Barra ha dichiarato: “Mi dispiace per Garko perché non deve essere stato facile soffocare la verità per tanto tempo e sono felice per la sua “liberazione”! Ma spero sia la fine di una tendenza a ingannare il pubblico, magari prendendo gettoni o soldi per servizi finti” con un hashtag riferito al Grande Fratello 16.

Ancora più pungenti le parole di Selvaggia Lucarelli: “Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma con una denuncia articolata e cazzuta alle autorità competenti. E magari, non con un racconto fatto proprio dove ti hanno censurato”.

Il fidanzato di Gabriel Garko

E con l’ammissione di Garko esce allo scoperto anche l’uomo che sembra essere a tutti gli effetti il suo compagno. Si tratta di Gabriele Rossi, ballerino ed ex concorrente del GF VIP con ii quale l’attore avrebbe da anni un rapporto “di inseparabile amicizia”. Criptico (ma non troppo) il suo tweet in merito, con un paio di forbici che tagliano i fili a un burattino.

I due sarebbero stati visti spesso insieme, compresa una gita “a quattro” con Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Una vacanza che Fanpage aveva interpretato come “il primo momento pubblico di reunion tra i due ex fidanzati”, ma che alla luce delle ultime rivelazioni assume tutt’altro significato.

Marie Jolie