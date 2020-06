Fumo nero questa mattina, a fuoco una barca

Fumo nero questa mattina nel cielo del veneziano. Mentre corrono le prime immagini e i primi allarmi su Whatsapp, temendo un nuovo inconveniente nell’area chimica di Marghera, la centrale operativa dei Vigili del fuoco ci confermava la minima entità del fatto.

Ad andare a fuoco una barca, questa mattina alle 9, in località Riviera Bosco Piccolo (Oriago di Mira).

Nonostante la colonna di fumo che si è levata molto alta diventando ben visibile da Mestre e Venezia, si è trattato di un ‘incidente’ risolto presto.

Le cause del fuoco sono oggetto di indagine ma l’impressione è che si tratti di cause accidentali.

La barca andata a fuoco si trovava in una proprietà privata, non in acqua ma ‘a secco’, e stazionava sopra un carrello.

I pompieri in pochi minuti hanno avuto ragione sul fuoco.