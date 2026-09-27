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Finale teso a Roma: episodio fra Lukaku e Donnarumma nella sfida di Nations League

Nations League, 25/09/2026: tensione nel finale di Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma dopo un episodio fra Romelu Lukaku e il portiere Gianluigi Donnarumma.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un episodio di tensione ha caratterizzato il finale della partita di Nations League tra Italia e Belgio disputata il 25 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

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A suscitare la reazione è stato Romelu Lukaku, protagonista di un confronto con il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma. La nota della Rai parla di un “brutto episodio” verificatosi nelle fasi conclusive dell’incontro.

Lukaku è indicato come l’ex di Inter e Napoli; Donnarumma è il portiere della nazionale italiana. Non sono riportati altri dettagli sull’accaduto né sulle eventuali decisioni arbitrali successive.

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La partita e l’episodio hanno attirato l’attenzione nei minuti finali, con la tensione che ha segnato il conclusivo scambio tra i due giocatori.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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