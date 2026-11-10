Filosofie del riposo: scelte diverse tra Napoli, Milan e Inter

09 novembre 2026 — La gestione dei giorni di riposo nelle squadre di Serie A presenta approcci divergenti: c’è chi concede pause lunghe e chi mantiene il ritmo degli allenamenti.

Il Napoli ha programmato uno stop di cinque giorni al termine del ritiro che ha preceduto la sfida con la Lazio.

Il Milan, invece, ha scelto di non interrompere il lavoro in gruppo e ha proseguito gli allenamenti dopo la vittoria a Genova.

L’Inter guidata da Cristian Chivu ha optato per una soluzione più breve: due giorni di riposo per la squadra.

Il tema dei giorni liberi resta motivo di dibattito tra gli allenatori, citati nelle riflessioni anche nomi come Massimiliano Allegri e Ruben Amorim.