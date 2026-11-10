File trafugati da Rosstat: oltre 400.000 soldati russi morti secondo i dati hackerati

Hacker bielorussi e ucraini sono entrati nei sistemi dell’agenzia di statistica russa Rosstat e hanno sottratto dati riservati che, secondo i file trafugati, indicano la morte di almeno 400.000 soldati russi nella guerra in Ucraina.

I gruppi che rivendicano l’azione sono i Cyber Partisans, originari della Bielorussia, e Silent Crow, proveniente dall’Ucraina. L’accesso ai computer di Rosstat ha permesso loro di prelevare documenti descritti come numeri segreti di Putin.

Un’analisi di Bloomberg, citata dalla ricostruzione, evidenzia che la maggior parte dei reclutati citati nei documenti proviene dalle aree asiatiche della Russia.

La pubblicazione della vicenda è datata 9 novembre 2026 e ripresa da Repubblica, che attribuisce la segnalazione anche a fonti internazionali.