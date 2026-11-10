FdI presenta un’interrogazione contro un testo scolastico Laterza: il partito chiede chiarimenti al Ministero

Fratelli d’Italia ha rivolto un’interrogazione parlamentare contro un libro per le scuole superiori pubblicato dall’editore Laterza, chiedendo al Ministero dell’Istruzione spiegazioni sul suo mantenimento in commercio.
Secondo il partito della premier, il volume “parla di deportazioni e attacca i decreti sicurezza”: sulla base di queste osservazioni, FdI chiede che il ministero chiarisca le ragioni per cui il testo risulta ancora disponibile per le scuole.
La mozione è stata segnalata nell’articolo pubblicato da Repubblica il 9 novembre 2026.