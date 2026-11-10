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FdI presenta un’interrogazione contro un testo scolastico Laterza: il partito chiede chiarimenti al Ministero

Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione contro un libro per le superiori edito da Laterza, sollecitando il ministero a spiegare perché è ancora in commercio.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Fratelli d’Italia ha rivolto un’interrogazione parlamentare contro un libro per le scuole superiori pubblicato dall’editore Laterza, chiedendo al Ministero dell’Istruzione spiegazioni sul suo mantenimento in commercio.

Secondo il partito della premier, il volume “parla di deportazioni e attacca i decreti sicurezza”: sulla base di queste osservazioni, FdI chiede che il ministero chiarisca le ragioni per cui il testo risulta ancora disponibile per le scuole.

La mozione è stata segnalata nell’articolo pubblicato da Repubblica il 9 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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