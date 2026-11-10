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Attacco informatico alla Dia, oltre 300 file d’archivio trafugati e messi in vendita

Raid informatico alla Direzione investigativa antimafia: oltre 300 file d’archivio sottratti e offerti in vendita. Indagini a Roma e Milano, governo nel mirino.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Direzione investigativa antimafia è stata colpita da un attacco informatico che ha portato alla sottrazione di oltre 300 file d’archivio ora messi in vendita, secondo quanto emerso nelle verifiche avviate dall’ente.

Le autorità stanno accertando l’estensione del raid per capire quanto sia pervasivo il furto. Le indagini sono aperte, in particolare, nelle sedi di Roma e Milano della Dia.

Gli autori dell’attacco hanno affermato di aver prelevato soltanto dati già pubblici, ma la vicenda ha comunque innalzato il livello di allerta tra gli investigatori e le istituzioni coinvolte nelle verifiche.

L’attacco ha già avuto risvolti politici: l’opposizione ha criticato il governo, accusandolo di aver ridotto i finanziamenti alla cybersicurezza. Le verifiche tecniche e giudiziarie proseguiranno per stabilire l’origine del furto e l’effettivo contenuto dei file messi in vendita.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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