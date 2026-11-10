5 x 1000
HomenotizieDa Roma a Mar-a-Lago: la trasferta degli influencer dell’ultradestra dopo la sconfitta...

Da Roma a Mar-a-Lago: la trasferta degli influencer dell’ultradestra dopo la sconfitta di Trump

Influencer dell’ultradestra sono volati da Roma a Mar‑a‑Lago dopo la sconfitta di Trump; tra loro un emulatore di Charlie Kirk e un collaboratore di Welcome to Favelas.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Un gruppo di influencer legati all’ultradestra sociale ha compiuto una trasferta da Roma a Mar‑a‑Lago negli Stati Uniti dopo la sconfitta elettorale del tycoon Donald Trump.

Tra i presenti ci sono l’emulatore italiano di Charlie Kirk e un collaboratore del progetto Welcome to Favelas. I partecipanti, secondo quanto riportato, hanno dichiarato in modo netto: “Noi non rinneghiamo”.

Inoltre, sono emerse fotografie che ritrarrebbero alcuni di loro insieme a Jair Bolsonaro.

La notizia è stata rilanciata da Repubblica.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE