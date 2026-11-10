Da Roma a Mar-a-Lago: la trasferta degli influencer dell’ultradestra dopo la sconfitta di Trump

Un gruppo di influencer legati all’ultradestra sociale ha compiuto una trasferta da Roma a Mar‑a‑Lago negli Stati Uniti dopo la sconfitta elettorale del tycoon Donald Trump.

Tra i presenti ci sono l’emulatore italiano di Charlie Kirk e un collaboratore del progetto Welcome to Favelas. I partecipanti, secondo quanto riportato, hanno dichiarato in modo netto: “Noi non rinneghiamo”.

Inoltre, sono emerse fotografie che ritrarrebbero alcuni di loro insieme a Jair Bolsonaro.

La notizia è stata rilanciata da Repubblica.