Festival di Sanremo 2021: le canzoni in gara, gli ospiti e quello che si sa

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2021 in programma dal 2 al 6 marzo. Amadeus ha recentemente confermato di “volere il pubblico” e, sebbene l’ipotesi-nave da crociera sembri ormai accantonata, si prospetta l’idea di accogliere all’Ariston “infermieri e medici già vaccinati” anche per “ringraziarli” per la loro lotta al Covid-19. Aspettando che si sciolga il nodo-spettatori, ecco le certezze sui presentatori, sugli ospiti ma soprattutto sugli artisti e sulle canzoni in gara.

Festival di Sanremo 2021: i presentatori e gli ospiti

sponsor

A condurre il Festival di Sanremo 2021 sarà Amadeus accompagnato da Fiorello. Tutte e cinque le serate vedranno la presenza di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic mentre Elodie salirà sul palco una volta sola. Tra gli ospiti non ancora confermati ci sarebbero Gerry Scotti, Can Yaman, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo, Miriam Leone, Matilde Gioli, Mariacarla Boscono, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez mentre, secondo il settimanale Chi, dovrebbe essere “quasi fatta” per Vanessa Incontrada.

I cantanti ospiti

commercial



Con quello del pubblico resta da sciogliere il nodo dei cantanti ospiti. Amadeus non aveva escluso i musicisti stranieri sebbene preferirebbe un Festival di Sanremo 2021 “molto nazionale” pensando anche al “settore musicale completamente a terra”. Secondo il settimanale Oggi dovrebbe salire sul palco il vincitore del 2020 Diodato mentre si ipotizza l’esibizione di Emma Marrone e Alessandra Amoroso per promuovere il loro singolo Pezzo di cuore. Amadeus ha infine annunciato una “grande reunion” che secondo i fan sarebbe quella degli 883 Max Pezzali e Mauro Repetto, ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni.

Festival di Sanremo 2021: le modalità

Come già annunciato, il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà in cinque serate: nella prima salirà sul palco la metà dei 26 campioni (votati dalla giuria demoscopica) e metà delle 8 nuove proposte (votate al 34% con il televoto, al 33% dalla sala stampa e al 33% dalla giuria demoscopica), nella seconda canteranno gli altri. Nella terza serata i 26 campioni interpreteranno una cover a loro scelta dal panorama della musica italiana. Sarà possibile farsi accompagnare da cantanti italiano o stranieri e a votare le performance saranno i musicisti e i coristi dell’orchestra. La quarta serata vedrà i 26 campioni esibirsi con i loro brani in gara (votati dalla sala stampa) oltre alla finale delle nuove proposte (con il 34% dei voti dal televoto, il 33% dalla sala stampa e il 33% dalla giuria demoscopica). Nella quinta serata i 26 big torneranno sul palco con le loro canzoni e, tramite televoto, saranno scelti i 3 finalisti. Seguirà una nuova votazione (34% con televoto, 33% dalla sala stampa e 33% dalla giuria demoscopica) per decretare il vincitore.

Sanremo 2021: i 26 campioni e le canzoni in gara

Aiello – Ora

Annalisa – Dieci

Arisa – Potevi fare di più

Malika Ayane – Ti piaci così

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Bugo – E invece sì

Colapesce Dimartino – Musica leggerissima

Coma_cose – Fiamme negli occhi

Gio Evan – Arnica

Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera

Fasma – Parlami

Fulminacci – Santa Marinella

Gaia – Cuore amaro

Ghemon – Momento perfetto

Irama – La genesi del tuo colore

La rappresentante di lista – Amare

Lo stato sociale – Combat Pop

Madame – Voce

Maneskin – Zitti e buoni

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Max Gazzè e la Trifluoperazina – Il farmacista

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Noemi – Glicine

Willie Peyote – Mai dire mai (La Locura)

Random – Torno a te

Francesco Renga – Quando trovo te

Le 8 nuove proposte

Avincola – Goal!

Davide Shorty- Regina

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Wrongonyou – Lezioni di volo

Dellai – Io sono luca

Elena Faggi – Che ne so

Questo è quanto ci aspetta al Festival di Sanremo 2001.

In attesa, ovviamente, di altri aggiornamenti.

Marie Jolie