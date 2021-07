Festa riuscita? Ve la racconto io la festa: un Rave in via Garibaldi. Lettere

Gentile direttore, vorrei sapere perché tutti contribuiscono a portare avanti questa farsa degli eventi in sicurezza quando invece è solo un’attività di facciata.

Situazione di questa notte: un esercito di agenti a controllare che i residenti si posizionassero diligentemente entro gli spazi assegnati con un serio controllo sul certificato per passare.

Tutto bello e opportuno, complimenti.

Ma a cosa serve se basta fare 5 metri per trovare la più grande promiscuità?

Ve la racconto io la “festa”?

Spostandosi dalle rive ed entrando nella via Garibaldi si veniva accolti subito da una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Distanza in linea d’aria? 5, forse 10 metri. Tanto bastava perché le regole non esistessero più. Distanziamento, mascherine? E cosa sono?

Migliaia di persone ballavano, saltavano, cantavano, chi con bicchiere in mano chi senza, sudati, spesso a torso nudo, spesso abbracciati, esaltati da migliaia di decibel sparati come ad uno stadio.

Controlli? Zero, a fronte di migliaia di persone che si sono riversate sul posto.

Mi viene da ridere pensando chi si è lamentato per i festeggiamenti degli Europei, avrebbero dovuto vedere le scene di questa notte.

Sudati, a torso nudo, urlare (non ci si sentiva parlando), saltare, ballare anche uniti con le braccia sulle spalle o sui fianchi.

Volumi incredibili e musica e amplificatori disposti secondo logica: dee jay all’entrata della via e poi più avanti, a metà via, in un bar che fa angolo, con casse e amplificatori più potenti che io abbia mai sentito in vita mia. E poi i rimbombi che si ripercuotevano per tutto il vicinato fino ai Giardini.

Provare a chiedere di abbassare? Fatto, all’una e mezza, alle due e mezza… tutto inutile.

Mentre le case tremavano in strada andava in scena tutto il campionario al gran completo: giovani che vomitavano e urinavano nelle calli vicine (i bar hanno un wc, ma in un posto in cui migliaia di persone bevono e bevono, risolvono poco).

E poi la vergogna (vista!!) di dare ancora da bere a chi ormai faticava a stare in piedi. E poi ancora, e poi ancora. Tutto per incassare denaro.

Alcuni li vedevi già distesi per terra, di questi “clienti”.

Questa notte ho visto (video e foto a disposizione se qualcuno vorrà approfondire) in una delle vie più importanti della mia Venezia scene che non avrebbero potuto avere luogo nemmeno nella più casereccia e improvvisata sagra paesana.

Altro che: il “nobile” Redentore, festa dalle antichi tradizioni veneziane.

Un’accozzaglia vergognosa e immorale di migliaia di storditi richiamati dai decibel e dal passaparola (“tanto si può fare quello che vogliamo…”) e giustificata dagli incassi di bar che hanno priorità su tutto!

Rave legalizzati a Venezia, è il titolo di oggi.

So di persone che hanno chiamato i vigili più volte. Non so se si siano fatti vedere, io non li ho visti. So solo che le musiche sono continuate tranquillamente fino alle 3,30 di notte, e cioè finché ci sono stati avventori.

Questo è dunque quello che è diventata la città: un ambiente dove si organizza svago per i visitatori a tutti i costi. Il resto non conta.

Se mancano anche le condizioni di sicurezza che ci fanno credere importanti perché ce le raccomandano ad ogni occasione di questi tempi, chi se ne cura?

L’apparenza è stata salvata misurando i veneziani nelle rive a un metro uno dall’altro.

Questa mattina, poi, ci hanno pensato i residenti a pulire vomito e pipì vicino alle porte di casa e il nostro sindaco parlerà di “festa riuscita”.

Una residente