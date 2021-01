Can Yaman e Diletta Leotta paparazzati su ''Chi'': cinque giorni di passione a Roma

Dopo giorni di indiscrezioni, ora è ufficiale: l’attore turco Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta stanno insieme. A darne la conferma il settimanale Chi che ha “sbattuto” in copertina alcune foto dei due in atteggiamenti teneri con il titolo “innamorati pazzi“.

Secondo il giornale di Signorini sarebbe nato un “nuovo e travolgente amore” parlando di “cinque giorni di passione in un grande hotel di Roma”. Ed è proprio da quell’albergo che è partito il gossip.

Diletta Leotta e l’assembramento intorno a Can Yaman

A far scatenare le voci era stata la stessa Diletta Leotta che aveva postato il video dell’enorme folla intorno a Can Yaman. Immagini che avevano scaturito non poche polemiche e rilanciate da Gabriele Parpiglia con il commento “non giornalista fa una stories e mostra un assembramento per un attore invece di avvertire le forze dell’ordine. Complimenti, meglio i social”. Yaman era stato sanzionato con una multa ma i fan si chiedevano perché Diletta fosse nel suo stesso albergo.

Dalla speaker di RDS Anna Pettinelli le prime conferme: “Can Yaman sta con un’italiana famosa: la notizia arriva da una fonte certa ma preferisco non rivelarla” aggiungendo, però, che “l’attore soggiornava nello stesso hotel della Leotta” e che “i due sarebbero stati visti scambiarsi baci”. E visitando il profilo Instagram della conduttrice ci si imbatte in una foto che la ritrae seduta un letto d’albergo con un bouquet in mano. “Dopo una giornata di lavoro – si legge – trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso”. Un regalo dell’attore?

Can Yaman e Diletta Leotta su “Chi”

Lo “scoop” di Chi è stato anticipato da un post che parlava di “baci ed effusioni” tra Can Yaman e Diletta Leotta tra i quali sarebbe nato “un nuovo, travolgente amore”. Secondo il giornale di Signorini “la conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l’attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan”. I due inoltre si lasciati “domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma-Inter”.

I “cinque giorni di passione”

Sulle pagine del settimanale sono emersi nuovi, clamorosi dettagli: Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero messi in contatto tramite Instagram e si frequenterebbero ormai da tre settimane. La conduttrice avrebbe raggiunto l’attore martedì 5 gennaio all’interno dell’hotel dove soggiornava. Le foto risalirebbero alla sera dell’Epifania, quando i due hanno cenato con il manager dell’attore Andrea Di Carlo e la fidanzata Arisa. Giovedì 7 la Leotta è riapparsa sul balcone della camera di Yaman dal quale avrebbe filmato gli assembramenti. Secondo Chi, venerdì e sabato la coppia avrebbe passato un “romantico weekend insieme”.

Prima di partire, Can Yaman avrebbe regalato a Diletta Leotta una rosa rossa in una scatola di vetro promettendo che “presto la raggiungerà a Milano”. E sui social i fan si sono già scatenati.

Marie Jolie