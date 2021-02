Fabrizio Corona e Asia Argento: ritorno di fiamma o questione di marketing?

Dopo un flirt nel novembre 2018, tra Fabrizio Corona e Asia Argento sembra tornata la passione. L’ex fotografo e l’attrice sono apparsi insieme in alcuni scatti su Instagram: il primo accompagnato dalla didascalia “l’amore al di là del cuore”, il secondo da una citazione dei Queen, “the show must go on”. Ritorno di fiamma o questione di marketing?

Fabrizio Corona e Asia Argento

Nel novembre 2018 la coppia fu pizzicata dal settimanale Chi mentre si scambiava un bacio appassionato. Intervistato dal settimanale IoSpio! Fabrizio Corona negò un “fidanzamento ufficiale” ma espresse parole di stima per Asia Argento. “È una persona speciale – dichiarò – una che come me lotta ed è sempre nel mirino. Una donna che ammiro molto, che come me ha dovuto lottare contro pregiudizi e contro chi non fa altro che giudicare. Se stiamo insieme? No, ma saremmo una gran bella coppia. Ora non voglio sbilanciarmi, ci sono cose di cui è meglio non parlare troppo per non essere fraintesi”. Dopo un mese, però, le loro strade si divisero.

“Tornerò a farti vedere le stelle”

Nel settembre 2020 Fabrizio Corona fece una “sorpresa” per il 45esimo compleanno di Asia Argento. A Live Non è la D’Urso l’attrice stava ripercorrendo il suo flirt con l’ex fotografo commentando “non eravamo innamorati ma due persone problematiche, due ‘mattacchioni’ che si sono trovate in quel momento. Io ho visto le stelle, lui non so. Poi è finita: non ero innamorata ma gli ho voluto bene”. Finché, ad un certo punto, Corona apparve in un videomessaggio. “Non abbiamo avuto una storia – confermò – ma un momento passionale. Siamo due ‘fuori di testa’: se un giorno ci dovessimo rincontrare sono sicuro che finirebbe come quel pomeriggio a casa tua, dove nulla era organizzato, ma ci sarà qualcosa che non ci fermerà e ovviamente tornerò a farti vedere le stelle”.

Fabrizio Corona e Asia Argento: ritorno di fiamma?

Negli ultimi giorni i due sono tornati a farsi vedere insieme sui social network. La figlia del regista Dario è apparsa con l’ex re dei paparazzi nell’appartamento dove sta scontando i domiciliari. Ma a smentire le voci di una “storia” ci ha pensato lo stesso Corona. “Ci siamo ritrovati, siamo amici – ha dichiarato a Novella 2000 – io rimango a casa, ma le ogni 15 giorni viene a Milano a dormire da me, con me“. Alla domanda se tra lui e Asia Argento ci fosse un'”amicizia con benefit”, Fabrizio Corona ha risposto: “detesto il termine tr***amici: quel termine indica due persone che, non riuscendo a trovare di meglio, si accontentano di appagare l’istinto. Non è il nostro caso, io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo ma senza progetti precisi. A 50 anni o poco meno non puoi pensare di ricrearti una vita, accetti quello che arriva”. E ha concluso: “siamo amici con turbamento, un turbamento con molti significati”.

Questione di marketing?

Sarà passione quella tra Fabrizio Corona e Asia Argento? A far nascere qualche dubbio è una terza foto con l’autobiografia dell’attrice e i riferimenti all’editore. E se si trattasse di un’operazione di marketing? Della serie: parlare di gossip per parlare del libro – che “casualmente” è uscito cinque giorni dopo?

