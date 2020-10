Fabrizio Corona, il figlio rivela: “Non ha il Covid, mi picchia e mi fa prendere psicofarmaci”

Non solo Fabrizio Corona non avrebbe il Covid – come ha personalmente dichiarato – ma picchierebbe il figlio e lo costringerebbe a prendere psicofarmaci. La confessione arriva da Carlos Maria, nato 18 anni fa dalla relazione con Nina Moric.

È la stessa modella ad aver pubblicato su Instagram la videochiamata del figlio: “Vorrei essere sincero su tutto questo, mi sento una schifezza – ha esordito – mio padre non ha il coronavirus: è tutto strumentalizzato per andare contro mia madre”.





Dopo 48 ore con la Moric, Carlos Maria era tornato da papà nonostante avesse detto di avere il Covid-19. Fabrizio Corona aveva dichiarato sui social: “Sono molto incazzato, sono positivo e ho il coronavirus. Non parlo adesso perché sennò faccio disastri. Per tre giorni ho avuto la febbre alta, a 39°, ma adesso sto bene. Ma non muoio, non sono mai morto, nemmeno di fronte a cose peggiori”.

Ma ciò non corrisponderebbe alla verità, anzi, alla questione si aggiungerebbero dei dettagli inquietanti.

“Sono sotto cura di farmaci ma non ho uno psichiatra – ha aggiunto il figlio – prendo psicofarmaci che non devo prendere perché lui ha paura della verità. Non mi vuole dire la verità, è un falso e un bugiardo. Se mi ha minacciato o picchiato? Sì, certo. Torno da lui ogni volta per pietà e perché voglio che cambi”.





In precedenza Carlos Maria aveva detto che Nina Moric giacesse a terra fumata di canne con il compagno 22enne. Ma il figlio ha ritrattato: “L’ho fatto per assecondare la sua verità – ha precisato – ma non lo farò mai più”.

L’argomento si è poi spostato su Michelangelo, l’amico di Carlos che Fabrizio Corona a Live Non è la D’Urso aveva definito “satanista” per aver circuito il figlio con messaggi che parlavano di “incarnazione”, “esseri supremi” e “pura energia splendente”.

“Ma chi è questo Michelangelo – ha replicato la Moric – Carlos, basta con questo Michelangelo. Non lo conosco e non voglio conoscerlo. Carlos basta con lui” chiedendogli di andare nell’altra stanza per dire a Fabrizio che d’ora in poi il figlio tornerà da lei.

La modella si è poi rivolta a Corona: “Carlos ha detto tutto, che non hai il coronavirus e che hai detto solo bugie in tv su di me. Ti devi vergognare: sei la vergogna di questa vita, mi hai rovinato al vita rubandomi soldi, dignità e salute. Questo video sarà virale tra pochi minuti: non hai nessun virus e non sei un padre. Hai minacciato e picchiato tuo figlio. A tuo figlio hai rovinato la vita, vai ancora da Barbara D’Urso, con che coraggio? Il male che hai fatto a Carlos. Gli dai anche i farmaci, bugiardo, non ha psichiatri. Chiamo la Polizia se adesso ti vuole picchiare“.

Il video termina con il ragazzo che spiega di voler bene a tutti e due e di voler andarsene con questo Michelangelo che “non è un satanista” ma “una persona per bene”. E nonostante il padre non voglia più che lo veda, combatteranno insieme “per la verità”.

Carlos dichiara infine di “non voler essere ricco, famoso e di non voler fare palestra”, chiedendo all’ex paparazzo che gli cancelli anche il profilo Instagram.

Come si concluderà la vicenda? Ma soprattutto: è il caso che Fabrizio Corona e Nina Moric diano in pasto ai social una faccenda personale così delicata?

Marie Jolie