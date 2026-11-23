Il cantautore veneziano Fabio Poli presenta un progetto discografico pensato come oggetto da collezione: “E non finisce qui” esce il 27 novembre in una versione deluxe composta da un cd e da un libro, disponibili esclusivamente in formato fisico e stampati in appena 100 copie.



Il cuore dell’uscita è un compact disc con 13 brani che mette insieme singoli pubblicati negli ultimi due anni e cinque pezzi inediti. Il materiale è stato sottoposto a un mastering dedicato: scelta che, secondo l’autore, mira a privilegiare una qualità d’ascolto calibrata sui dettagli sonori piuttosto che sulla dispersione tipica delle piattaforme streaming.



L’opera non sarà rilasciata sulle piattaforme digitali: l’acquisto del cofanetto rappresenta quindi l’unica modalità per ascoltare l’album. Si tratta di una decisione voluta, dichiaratamente controcorrente rispetto alle logiche di ascolto contemporanee, e pensata per conservare il valore artigianale del lavoro in studio.



Accanto al disco, il cofanetto contiene un volume di 52 pagine curato dall’artista. Il libro ripercorre retroscena e storie legate alla nascita dei brani e include i testi corretti dagli accordi originali, trasformando la parte finale in un vero e proprio canzoniere. «Da piccolo la mia passione per la musica è nata passando intere giornate a cercare sulla chitarra gli accordi dei brani che amavo: per questo ho trasformato la parte finale del libro in un vero canzoniere. Suonare uno strumento sviluppa un pensiero laterale e ti regala una visione un po’ più ampia della realtà; in un momento culturale così spento, mi piaceva l’idea di offrire agli ascoltatori non solo qualcosa da sentire, ma uno strumento per mettersi in gioco», spiega Poli.



Il titolo dell’album è anche quello di uno dei brani inediti cui è affidato il videoclip ufficiale del progetto. Il cortometraggio, diretto da Sara Banzato, sarà pubblicato contestualmente all’uscita del disco; il brano è descritto dall’autore come un dialogo luminoso che evita la retorica della tristezza per valorizzare i legami che resistono al tempo e alla distanza. «”E non finisce qui” è un pezzo magico che mi ha dato una sensazione più di scoperta che di composizione, un po’ come se fosse sempre stato là. La separazione diventa una dinamica d’infanzia, un gioco a nascondino, con il rifiuto dei cliché per cui io non direi mai “addio”, ma al massimo “ci vediamo dopo”», aggiunge Poli.



Il repertorio raccolto nel disco attraversa oltre vent’anni di scrittura: accanto a singoli recenti, sono stati recuperati brani dall’archivio personale dell’artista, alcuni nati decenni fa e altri composti nell’ultimo periodo. L’insieme, dicono gli autori, delinea un percorso cantautorale in cui si intrecciano malinconia, ironia e disincanto. «Questo album è un viaggio attraverso il tempo che scorre senza avvisare: dentro ci sono canzoni nate vent’anni fa e rimaste nei cassetti insieme a brani scritti di getto a notte fonda pochi mesi fa. È un dialogo continuo tra la nostalgia di ciò che siamo stati e il bisogno di guardare avanti», è il commento dell’artista.



Dietro l’operazione c’è una scelta artigianale e relazionale: i mix sono stati curati da Francesco Fabiano, il mastering da Max Paparella, e il rilancio del materiale passò per il lavoro di riarrangiamento del produttore e amico Paolo Zambon. Poli racconta che, vicino all’idea di smettere di pubblicare per la frenesia del mercato, ha ripreso il progetto grazie all’intervento di Zambon. «Avevo quasi deciso di smettere di pubblicare canzoni, stanco delle logiche del mercato attuale, finché il mio amico e produttore Paolo Zambon non ha iniziato a riarrangiare alcuni miei vecchi provini tirandomi di nuovo dentro», dichiara l’artista.



Il libro incluso nel cofanetto porta il titolo “Istruzioni per l’uso” e si propone come racconto generazionale: aneddoti di sala prova, provini scartati, locali e incontri che hanno segnato la formazione musicale di Poli. «Oltre a svelare la nascita delle canzoni, questo libro è una piccola fotografia generazionale: ci sono i bar di Mestre degli anni ’90 dove ho mosso i primi passi con la chitarra, le sale prove di Marghera, l’epopea della Padova universitaria dei primi anni 2000 tra portici, concerti nei pub e i primi blog che anticipavano i social», afferma l’autore.



La versione deluxe è acquistabile in esclusiva sul negozio online dell’artista; il cofanetto è limitato a 100 copie. Per la stampa sono stati resi disponibili link privati per l’ascolto dell’album e per la lettura del libro. L’edizione fisica è quindi l’unica via per entrare in possesso di “E non finisce qui”.