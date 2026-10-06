Europei U21, l’Italia supera la Polonia 6-2 a Pescara: Cherubini firma l’ultimo gol

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Pescara, 05/10/2026 — L’Italia Under 21 si è imposta sulla Polonia per 6-2 nella partita valida per le qualificazioni agli Europei U21 disputata a Pescara.
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Il match si è chiuso sul 6-2 grazie a un gol finale di Cherubini, che ha conquistato palla, saltato un avversario e calciato a giro per fissare il risultato.
La vittoria arriva nelle partite di qualificazione al torneo continentale e consolida il punteggio finale indicato al termine dell’incontro.