Europei U21, l’Italia supera la Polonia 6-2 a Pescara: Cherubini firma l’ultimo gol

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Pescara, 05/10/2026 — L’Italia Under 21 si è imposta sulla Polonia per 6-2 nella partita valida per le qualificazioni agli Europei U21 disputata a Pescara.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Il match si è chiuso sul 6-2 grazie a un gol finale di Cherubini, che ha conquistato palla, saltato un avversario e calciato a giro per fissare il risultato.

La vittoria arriva nelle partite di qualificazione al torneo continentale e consolida il punteggio finale indicato al termine dell’incontro.