Un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, inserito nella manovra, prevede la possibilità di sanare abusi edilizi nelle aree colpite da eventi sismici anche dopo la costruzione. La misura comporterebbe la sospensione delle sanzioni amministrative e penali legate a tali irregolarità.

La notizia è stata riportata da Repubblica il 18 novembre 2026; l’articolo è stato aggiornato il 19 novembre 2026 alle 10:38. L’iniziativa legislativa riguarda specificamente la regolarizzazione delle cosiddette “irregolarità sismiche” e si inserisce nel dibattito sulla legge di bilancio.

L’emendamento, secondo quanto segnalato, mira dunque a rimuovere l’immediata applicazione di multe e procedimenti giudiziari nei casi contemplati dalla norma.