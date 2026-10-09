Due fermati per l’omicidio del giovane trovato in strada a Villa Gordiani

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Due persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sull’omicidio del giovane ritrovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Attilio Hortis, nella zona di Villa Gordiani a Roma.

La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura nei confronti di un cittadino tunisino di 19 anni e di una donna italiana di 24 anni. L’inchiesta è condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e coordinata dai magistrati capitolini.

Dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area gli investigatori hanno ricostruito le ultime ore di vita della vittima: il giovane sarebbe salito a bordo di un’auto insieme ai due indagati intorno alle 8 della mattina del giorno dell’omicidio. Lo stesso veicolo è stato poi ripreso in via Attilio Hortis intorno alle 11.45, nel punto dove circa trenta minuti più tardi è stato trovato il cadavere, dopo una segnalazione al numero di emergenza 112.

Un elemento ritenuto rilevante dagli inquirenti è emerso la sera del 6 ottobre, quando i Carabinieri hanno fermato la coppia a bordo della stessa automobile. Nel corso degli accertamenti all’interno del mezzo è stato trovato un coltello da cucina che, per caratteristiche, sarebbe compatibile con l’arma utilizzata per colpire mortalmente la vittima. L’intervento dei militari era scattato dopo la segnalazione di un’aggressione che aveva coinvolto i due fermati.

Sulla base degli elementi raccolti la Procura ha disposto il fermo per omicidio a carico del 19enne e della 24enne. Le indagini proseguono per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.