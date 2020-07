Venezia. Te la do io la ripartenza. Regole nuove, vecchie abitudini

Operatori, esercizi commerciali, attività, aspettano con ansia cenni di ripartenza dopo che la città è rimasta svuotata e in clausura per le ben note vicende. Ma appena appena si riaprono “le frontiere” riecco la calata dei sfrontati.

C’è qualcosa di nuovo a Venezia, anzi d’antico (scusa, Giovanni). La nostra città è e rimane sempre e comunque teatro di eccessi e violazioni al buongusto. Neanche i recenti fatti modificano queste consuetudini.

Nonostante un numero ancora esiguo, tutto sommato, di presenze in città, è incredibile come non sia bassa la percentuale di eccessi ed esuberanze, come dimostra la signorina che faceva i suoi bisogni in una pubblica via di Santa Margherita qualche giorno fa.

Gli sforzi della Polizia Locale e del Comune non sono indifferenti in questo campo, con i primi sempre pronti ad intervenire e il secondo che ha predisposto avvisi e manifesti per il rispetto della città e dei suoi abitanti, ma il degrado è sempre incombente e affiora regolarmente come se niente fosse.

Non c’è interesse nel conoscere le motivazioni della signora che si è fatta fotografare questa mattina in punta della Salute con l’outfit che si può vedere in foto, sarebbe opportuno invece fosse chiaro che i passanti, i passeggeri dei vaporetti che guardano dai finestrini (tra cui ci possono essere bambini), i cittadini, non sono interessati ad assistere a questo tipo di sessioni fotografiche pubbliche e a tali spettacoli.

Venezia attrae come una calamita eccessi e prove di azzardo che offendono la comunità, molto spesso per riportarle su un video, per vantarsi sui social, oppure per scambiarle col telefonino. Ci vengono di proposito.

Alcuni godono così, in questi tempi di società virtuale in cui esisti se sei digitalmente riproducibile, di effimeri attimi di popolarità e grandezza, ma in realtà essi stanno a dimostrare come gli autori siano invece persone piccole.

paolo pradolin