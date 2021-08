Dottoressa di base No Vax sospesa: paese senza medico

Dottoressa di base sospesa perché ‘No Vax’ (anche se la definizione usata universalmente per definire chi non accetta il vaccino anti-Covid è incongrua perché si tratta spesso di persone in possesso di tutti gli altri vaccini).

Il fatto accade a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova, come riferisce il Corriere del Veneto oggi in edicola.

Sulla porta dell’ambulatorio: «Si avvisano i signori pazienti che da oggi, 11 agosto, sono stata sospesa dal mio incarico di medicina generale per non aver effettuato il vaccino obbligatorio contro il Covid-19. Per ogni esigenza ci si può rivolgere allo sportello di Selvazzano Dentro. Si prega di non lasciare messaggi».

La dottoressa Dina Sandon avvisa così i suoi assistiti che si trovano, per forza di cose, spiazzati.

Sulla porta del suo ambulatorio, come riporta il quotidiano: “campeggia anche la «comunicazione urgente» dell’Usl 6 in cui la sospensione è dichiarata ma non spiegata e in cui si specifica come chiedere un nuovo medico di base”.

Ai residenti di Cervarese non resta dunque che recarsi agli sportelli ulss e scegliere un altro medico di famiglia, ma difficilmente potrà essere più vicino a casa o conoscere meglio le storie familiari rispetto alla dottoressa che ha dovuto abbandonare i suoi assistiti.

Tra i concittadini molti, comunque, si schierano con il medico o comunque ne capiscono le ragioni nutrendo, a loro volta, timori o perplessità verso il vaccino anti-Covid.

