Difesa di Andrea Sempio al lavoro: entro il 18 ottobre le memorie dopo la chiusura delle indagini

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il gruppo di legali di Andrea Sempio sta definendo quali e quante memorie di replica depositare alla Procura di Pavia entro il termine fissato del 18 ottobre. La decisione segue la chiusura delle indagini, comunicata il 28 settembre, e il deposito degli atti.

Nei prossimi giorni gli avvocati raccoglieranno e valuteranno gli elementi che saranno portati a sostegno della posizione difensiva rispetto alle tesi della Procura. I legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno incaricato un pool di consulenti per analizzare le nuove relazioni allegate agli atti.

Tra i documenti valutati ci sono la relazione dell’antropologa forense Cristina Cattaneo e quella di Biagio Eugenio Leone, che indicano come più verosimile un intervallo tra le prime lesioni e la morte misurabile in alcune decine di minuti, con una forbice prudente non inferiore a circa 15-30 minuti e plausibilmente compresa tra 30 e 60 minuti, pur senza precisione scientifica maggiore.

Un altro consulente, Gianpaolo Iuliano insieme a Nicola Caprioli, sostiene invece che le dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 risultano compatibili con le misure del piede di Sempio.

I difensori hanno già fissato una riunione con i consulenti per confrontarsi e decidere sui punti da contestare e sulle repliche da depositare: «Abbiamo tempo fino al 18 ottobre», ha spiegato Cataliotti riferendosi ai termini per il deposito.

Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, delitto per il quale Alberto Stasi è stato già condannato in via definitiva e sta finendo di scontare una pena di 16 anni di carcere.

Sul fronte delle analisi genetiche, il genetista Ugo Ricci ha dichiarato di essere «sbigottito» per presunte incongruenze riscontrate nell’arco di 24 ore, riferendosi a verifiche sul DNA e sui pedali e sulle tracce al centro dell’inchiesta.

Secondo quanto previsto dai difensori, la composizione finale e il numero delle memorie che saranno effettivamente depositate alla Procura di Pavia dovrebbe essere reso noto la prossima settimana, forse già lunedì.