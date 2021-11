Difendiamo Venezia dal traffico acqueo, dal moto ondoso, dall’inquinamento: manifestazione della Voga il 20/11

Il gruppo “Insieme” che riunisce un gran numero di società sportive di voga e vela della laguna veneziana, invita la cittadinanza lagunare a partecipare alla manifestazione organizzata per il 20 novembre 2021 ore 11 presso il Bacino di San Marco per rinnovare il proprio impegno nel sostenere questa città ed i suoi amministratori affinché possa essere finalmente approvata una legge ad hoc che regolamenti il traffico acqueo lagunare e cittadino a contenimento del moto ondoso e delle emissioni in atmosfera.

Siamo compatti nell’appoggiare la candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità e di qualsiasi altra iniziativa questa amministrazione intenda promuovere a sostegno dell’obbiettivo in oggetto.

Siamo altresì unanimi nell’affermare che questo gruppo agisce autonomamente ed è apartitico, non promuove quindi iniziative in tal senso, nel rispetto delle scelte di ogni individuo e per il bene della comunità.

Questa manifestazione non può e non deve essere pretesto di strumentalizzazione, e dissociandoci sin d’ora da qualsiasi azione propagandistica, esortiamo i partecipanti ad astenersi dall’esporre bandiere, manifesti, striscioni o comunque qualsiasi slogan che non siano attinenti al proposito dell’evento stesso.

Raccomandando l’assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di COVID-19, in relazione ai distanziamenti ed ai dispositivi di protezione qualora necessari, vi aspettiamo numerosi!

I 5 rappresentanti nominati dalle 31 associazioni:

Associazione Canottieri Giudecca

Diporto Velico Veneziano

Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre

Reale Società Canottieri Bucintoro

Reale Società Canottieri Francesco Querini