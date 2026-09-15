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Pechino boccia l’appello dei leader dell’IA: lo definisce “allarmismo” e chiede più controlli

La Cina critica l’appello di Big Tech a rallentare l’IA, definendolo “allarmismo”; il ministro della Sicurezza invita invece ad accelerare prevenzione e controlli sui rischi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Pechino ha respinto l’appello lanciato da alcuni tra i maggiori protagonisti dell’intelligenza artificiale a rallentare lo sviluppo della tecnologia, giudicandolo un allarmismo che rischia di ostacolare la governance globale del settore.

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Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha definito l’iniziativa come un atteggiamento allarmista e ha avvertito che confronto e competizione fra attori internazionali non aiuterebbero il processo di regolazione dell’IA a livello mondiale.

L’appello, promosso da figure di primo piano del settore tecnologico statunitense — fra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI ed Elon Musk di SpaceX — sollevava preoccupazioni sui pericoli legati a progressi troppo rapidi e chiedeva una pausa per concentrarsi su sistemi di sicurezza.

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Sul fronte opposto, domenica il ministro della Sicurezza di Stato, Chen Yixin, ha pubblicato un articolo in cui sollecita invece un’accelerazione degli interventi per la prevenzione e il controllo dei rischi per la sicurezza legati all’IA.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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