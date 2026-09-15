Trump: solo un presidente forte può arginare l’IA, attacca dirigenti del settore

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NEW YORK, 14 settembre 2026 – Donald Trump ha affermato sul suo social Truth che l’unico “argine” di cui l’intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, aggiungendo che gli Stati Uniti ne hanno uno.

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Il tycoon ha detto che l’amministrazione Trump ha impedito a certi “personaggi” del mondo dell’IA di compiere azioni dannose o potenzialmente tali, citando il nome di Dario Amodei, dirigente di Anthropic. Sul fondatore di Anthropic ha anche osservato che ora “finge di essere un ‘angioletto perfetto’”.

Nel post Trump ha denunciato l’esistenza di una, nelle sue parole, “cospirazione malata contro l’IA e i data center” e ha aggiunto che l’unico Paese a rallegrarsene sarebbe la Cina. Ha quindi rivolto un avvertimento ai teorici del complotto, invitandoli a “stare in guardia”.