Dieci morti, tra cui un minore in visita, nella rivolta al carcere El Castillo di Mazatlán

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Giovedì 9 ottobre 2026 una rivolta nel carcere El Castillo di Mazatlán, nello Stato messicano di Sinaloa, ha causato la morte di dieci persone, tra cui un minore che si trovava in visita. Altri 16 detenuti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale.

I media locali hanno riferito che alcuni detenuti hanno impiegato armi da fuoco durante la rissa. Secondo fonti citate da Afp e dal quotidiano Excelsior, decine di militari e agenti di polizia sono entrati nella struttura armati di fucili d’assalto e scudi antisommossa; sul posto sono giunti anche un veicolo blindato e ambulanze.

Il segretario alla Pubblica Sicurezza di Sinaloa, Sinuhe’ Te’llez, ha confermato i fatti senza fornire dettagli sulle cause dello scontro. La procura statale ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze degli scontri e accertare eventuali responsabilità.

Le visite al carcere sono state sospese fino a nuovo avviso. El Castillo ospita affiliati al cartello di Sinaloa, il gruppo legato al narcotraffico che dallo scoppio della faida interna nel 2024 ha provocato oltre mille vittime nello Stato.

La polveriera della violenza nello Stato non è nuova: nel settembre 2024 un’ondata di scontri era esplosa in seguito a una lotta di potere tra i seguaci dei figli di Joaquín “El Chapo” Guzmán, noti come “Los Chapitos”, e quelli legati a Ismael “El Mayo” Zambada. Il 31 maggio scorso sette detenuti erano stati uccisi in un carcere di Culiacán, la capitale dello Stato.

Il Messico conta 276 strutture detentive — 14 penitenziari federali e 249 carceri statali — e, secondo i dati ufficiali, a febbraio la popolazione carceraria era di 261.388 persone. La rivolta di giovedì arriva mentre il governo messicano è sotto pressioni da parte dell’amministrazione Trump affinché adotti misure più severe contro i cartelli.