Dati coronavirus, aggiornamento Venezia e Veneto

Coronavirus a Venezia (provincia compresa) che porta notizie positive in chiave di speranza per i prossimi giorni, anche se il numero delle vittime al giorno resta alto, vicino purtroppo alle giornate peggiori.

204 i nuovi positivi dalle 17 di venerdì sera alle 17 di sabato sera.

Gli attualmente positivi nel Veneziano sono 6.792.

276 le persone ricoverate nelle strutture della provincia in ‘ricovero ordinario’, mentre sono 24 quelle degenti in terapia intensiva.

I morti sono il tasto dolente di questa fase della pandemia su Venezia e provincia.

17 persone nelle ultime 24 ore di monitoraggio hanno perso la vita nel Veneziano, una cifra non così lontana dalle 28 che rappresenta il record assoluto di decessi con Covid nel Veneziano del 29 dicembre 2020.

Veneto.

Il Veneto si appresta a tornare in ‘zona gialla’.

L’aggiornamento delle cifre di venerdì sera del Ministero della Salute vedeva:

985 nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (dalle 17 di venerdì alle 17 di sabato).

53 decessi.

I dati portano il totale degli infetti

dall’inizio dell’epidemia a 310.894 e quello dei morti a 8.862.

Si osserva un leggero rialzo nei nuovi positivi rispetto al report di ieri (erano 572).

Permane invece un confortante trend in discesa per il tasso di occupazione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.022 (-64), quelli nelle terapie intensive 278 (-5).