D’Alema a Genova: le primarie sono un “errore di grammatica”, la sinistra deve costruire prima una forma politica

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Genova, 10 ottobre 2026 — L’ex premier Massimo D’Alema ha messo in discussione il ricorso alle primarie e ha rivolto indicazioni al cosiddetto campo largo durante un intervento a Genova.

D’Alema ha definito le primarie un “errore di grammatica” e, secondo il resoconto, ha sottolineato la necessità di un passo preliminare per l’area progressista. Ha avvertito che la sinistra dovrebbe prima tradurre il sentimento anti-destra in una forma politica riconoscibile.

L’intervento è stato interpretato come un invito a costruire una piattaforma politica organica prima di procedere a strumenti di selezione delle candidature.

La notizia è stata riportata da Matteo Macor (Ansa).