Da Canterbury un messaggio per Davide Romano: «Continuiamo a pregare per il suo cammino»

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LONDRA — Una lettera da Canterbury che arriva al termine di un percorso lungo anni, tra studi teologici, giornalismo e attenzione al dialogo fra le diverse tradizioni cristiane. È quella ricevuta da Davide Romano, giornalista e studioso di teologia, dall’ufficio dell’Arcivescova di Canterbury.

La comunicazione, indirizzata alla Reverendissima e Onorevolissima Dame Sarah Mullally, è stata riscontrata da Jessica Hershaw-McClellan, Correspondence Manager dell’Arcivescova, che ha scritto a nome di Lambeth Palace.

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Il tono è istituzionale, ma il contenuto restituisce con chiarezza alcuni degli elementi centrali del percorso di Romano: l’affetto per la Church of England, l’impegno nel campo dell’amicizia ecumenica e le esperienze maturate a contatto con comunità anglicane sia in Italia sia nel Regno Unito.

Nella risposta viene ricordato anche il particolare significato assunto dal Book of Common Prayer, testo fondamentale della tradizione liturgica anglicana e presenza importante nella formazione spirituale e culturale del giornalista.

Per Davide Romano, il rapporto con il mondo anglicano si inserisce in un itinerario più ampio, nel quale si sono incontrati negli anni formazione teologica, attività giornalistica e interesse per l’ecumenismo.

Il giornalismo ha rappresentato uno degli strumenti attraverso i quali approfondire e raccontare la realtà ecclesiale, mentre gli studi teologici hanno fornito il quadro culturale per confrontarsi con la storia e la pluralità delle confessioni cristiane.

È proprio nell’incontro tra questi due ambiti che si è sviluppata una particolare attenzione per il dialogo tra le Chiese. Un interesse che, nel caso della tradizione anglicana, ha avuto anche una dimensione concreta attraverso i rapporti con comunità e realtà ecclesiali in Italia e nel Regno Unito.

L’ecumenismo, in questo percorso, non appare quindi soltanto come una materia di studio. È piuttosto una prospettiva attraverso la quale leggere il cristianesimo contemporaneo: nella consapevolezza delle differenze confessionali, ma anche nella possibilità di costruire rapporti di conoscenza, amicizia e collaborazione.

La parte finale della lettera guarda al futuro. L’ufficio dell’Arcivescova assicura infatti le proprie preghiere mentre Romano prosegue i suoi studi teologici e cerca di discernere il proprio cammino verso la vita religiosa e il ministero ordinato.

Un passaggio che conferisce alla risposta un significato particolare. Non si tratta, evidentemente, di un riconoscimento formale o di un’investitura ecclesiale, ma di un incoraggiamento personale proveniente dall’ambiente dell’Arcivescova di Canterbury.

E proprio la sobrietà della comunicazione rende il gesto significativo. Poche righe che riconoscono un percorso e, contemporaneamente, invitano a guardare avanti.

Per Romano, giornalista e studioso impegnato da anni nell’approfondimento delle tematiche religiose ed ecumeniche, la lettera proveniente da Lambeth Palace rappresenta così una tappa simbolica.

Canterbury diventa il punto nel quale sembrano incontrarsi diversi fili di una stessa storia: gli studi teologici, l’esperienza nel giornalismo, il rapporto con la tradizione anglicana e una crescente attenzione al dialogo fra le Chiese.

Una storia che non sembra però destinata a concludersi con questa lettera. Al contrario, proprio l’ultima frase della comunicazione — l’assicurazione delle preghiere per il cammino futuro — sembra suggerire che il vero significato di questo messaggio sia quello di un incoraggiamento a proseguire.