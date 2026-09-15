Antonelli vince il GP di Spagna a Madrid: Verstappen secondo, Norris completa il podio

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Andrea “Kimi” Antonelli ha conquistato il Gran Premio di Spagna 2026 a Madrid, ottenendo la sua seconda vittoria stagionale dopo il successo di Monza. Il pilota bolognese della Mercedes ha gestito la gara e respinto nel finale l’assalto di Max Verstappen, che ha chiuso al secondo posto con la Red Bull.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Completano il podio Lando Norris su McLaren, partito dalla pole ma penalizzato dal tempismo della Virtual Safety Car che ne ha limitato le possibilità di sfruttare il vantaggio. Charles Leclerc, in Ferrari, ha terminato la corsa al quarto posto dopo aver sperato invano in una bandiera rossa che potesse cambiargli le sorti della gara.

Lewis Hamilton è uscito di scena al settimo giro a causa di un problema ai freni e non ha portato a termine la prova. L’altra Mercedes, guidata da George Russell, ha chiuso in quinta posizione; con questo risultato Russell scivola a 81 punti di distacco dal compagno di squadra Antonelli nella classifica mondiale.

Dietro al quintetto di testa si è piazzata la Red Bull di Liam Lawson, mentre l’Alpine ha raccolto punti importanti grazie all’ottima prestazione dell’argentino Franco Colapinto, che ha chiuso in settima posizione. Nella top 10 sono rientrati anche Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hülkenberg (Audi).

Il mondiale si prende ora una pausa prima della tappa successiva: il Gran Premio dell’Azerbaijan, in programma a Baku nel fine settimana del 26 settembre.

Antonelli ha descritto la prova come “molto difficile”, ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha riconosciuto che, a suo avviso, la vittoria oggi sarebbe stata meritata da Norris. Ha inoltre detto di voler affrontare le gare singolarmente senza pensare troppo alla classifica iridata.