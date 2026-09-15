Lecce doma il Monza 3-2 al Via del Mare: tre gol in 21 minuti e finale in apnea

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Lecce — Al Via del Mare il Lecce ha sconfitto il Monza per 3-2 in una partita che ha avuto poche certezze fino al fischio finale ma molta intensità fin dall’inizio. I giallorossi hanno segnato tre reti nei primi 21 minuti, poi hanno controllato il vantaggio non senza soffrire nel finale, quando i brianzoli hanno riaperto la gara.

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Pronti, via: al primo angolo Ilic ha servito Coulibaly che di testa ha inaugurato il punteggio. Al 10′ ancora un corner calciato da Ilic ha trovato Tiago Gabriel, che di testa ha battuto la difesa tra Folorunsho e Kouadio per il 2-0. Dopo alcuni tentativi del Monza, al 20′ Mangas ha accorciato le distanze sugli sviluppi di un cross di Birindelli. Nemmeno il tempo di registrare la rimonta che Veiga ha servito Coulibaly, bravo ad anticipare Lucchesi e a firmare il 3-1 che ha fatto esplodere il Via del Mare.

Nel finale di primo tempo il Monza ha provato a rendersi pericoloso: Varela ha colpito il palo di testa su cross di Mangas e, al 33′, ha servito Robinson il cui tiro è terminato di poco a lato