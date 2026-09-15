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Fondazione Olivetti: il Percorso Magellano, 18 mesi tra laboratorio, vita comunitaria e borse integrali

Il Percorso Magellano di Fondazione Olivetti offre un percorso residenziale di 18 mesi in BRIA con borse integrali e orientamento

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
I Cadetti del Percorso Magellano
I Cadetti del Percorso Magellano

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COLLALTO SABINO — La Fondazione Olivetti Tecnologia e Ricerca ha reso pubblici i materiali che descrivono il Percorso Magellano, un programma residenziale di diciotto mesi che unisce formazione tecnica, attività di laboratorio, vita comunitaria e servizio. Il dossier spiega anche le modalità di assegnazione delle borse previste dal bando 2026.


Il percorso prende la forma di un’esperienza intensiva e strutturata: dopo una fase di orientamento che può durare da 30 a 90 giorni, il progetto prevede almeno 2.277 ore complessive di attività. L’offerta didattica combina lezioni teoriche, laboratori, simulazioni, ricerca applicata, progetti e tutoraggio, con momenti di confronto in contesti operativi reali.

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La Fondazione definisce il ruolo del partecipante con il termine “cadetto”: non un riconoscimento di natura militare o pubblica, ma un’identità civile e formativa che si acquisisce con l’ammissione definitiva al termine dell’orientamento. Essere cadetto significa aderire a uno stile di lavoro segnato da disciplina, responsabilità e attenzione al bene comune, indicazioni che i materiali collegano anche ai principi costituzionali.


Il Tricolore, nelle pagine della Fondazione, viene presentato come simbolo di appartenenza che richiama responsabilità verso la collettività e la Costituzione. L’articolo ricorda come l’impegno formativo debba tradursi in competenze utili a proteggere, curare, innovare e rafforzare le comunità, e sottolinea che l’espressione “disciplina e onore” dell’articolo 54 costituzionale è qui letta come monito educativo più che come attribuzione di un ruolo pubblico.

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La vita nella “Casa” della Fondazione rappresenta un tassello fondamentale dell’esperienza. Convivere sotto lo stesso tetto non è solo alloggio: è parte integrante dell’apprendimento. La routine quotidiana — organizzare il tempo, prendersi cura degli spazi, rispettare regole comuni e collaborare sotto pressione — viene trattata come un laboratorio di competenze sociali quali pazienza, umiltà e autodisciplina.


Sul piano tecnico, il Percorso Magellano concentra l’attività su tre aree indicate con l’acronimo BRIA: Bioinformatica, Realtà Immersiva e Intelligenza Artificiale. Queste discipline vengono affrontate come ambiti integrati e come strumenti con potenziale impatto applicativo: dalla lettura dei dati biologici alla progettazione di ambienti formativi e di riabilitazione, fino all’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare grandi moli di informazioni. Ai contenuti tecnici si affiancano attenzione alla verifica, alla trasparenza, alla sicurezza e alla tutela dei dati.

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I materiali sottolineano inoltre alcuni aspetti educativi: la competenza non si misura soltanto nella padronanza tecnologica, ma anche nella capacità di documentare esperimenti, spiegare risultati, riconoscere i limiti del proprio lavoro e collaborare con i pari.


Il bando 2026 prevede la concessione di borse integrali e parziali. Quando una borsa integrale è formalmente assegnata e dettagliata nella scheda economica individuale, può coprire per intero formazione, vitto, alloggio e mantenimento residenziale, secondo le voci stabilite nel patto. L’assegnazione deve essere comunicata per iscritto e non deriva automaticamente dall’ammissione al percorso. La copertura non equivale al rimborso indiscriminato di spese personali: è pensata per consentire ai giovani di dedicarsi completamente al programma, con l’impegno di frequenza, rispetto delle regole e restituzione alla comunità.


La Fondazione presenta il progetto anche come un laboratorio di eccellenza aperto al confronto internazionale. L’obiettivo, secondo i materiali, è tradurre il sapere condiviso in risultati verificabili e misurabili attraverso collaborazioni con persone e istituzioni differenti e pratiche di documentazione e revisione.


I giovani interessati sono invitati a informarsi sul Percorso Magellano e a richiedere un incontro di orientamento per conoscere requisiti, modalità di selezione e condizioni delle borse.

Per informazioni e per fissare un appuntamento:
https://fondazioneolitec.com/centro-studi-magellano/
e
https://calendar.app.google/5vLRS1YThkKuSapT6.

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Lorenzo M.
Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
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