Covid Venezia, 20 morti in 24 ore: mai così tanti. L’Ulss cede Covid Ospedale di Noale ai privati

Coronavirus Venezia: mentre in Veneto si comincia a vedere un rallentamento della curva dei contagi la nostra città va controtendenza.

Ancora una volta il giorno più nero: ancora un record negativo di decessi. Record che si stanno seguendo uno dopo l’altro impietosamente.

20 morti a Venezia e provincia nelle 24 ore che vanno dalle 17 di martedì alle 17 di mercoledì. Non erano mai stati così tanti. Solo ieri il precedente “record” con 16 decessi da Covid nel Veneziano.

Diventano ora 570 le vittime complessive.

Si abbassano i posti letto





occupati ma la notizia non va presa positivamente, è infatti fortemente correlata ai decessi. 14 posti nelle terapie intensive tornano liberi in questo brutale processo di sottrazione numerica.

Il resoconto della giornata si chiude con la notizia per cui Ulss 3 Serenissima “cederà” ai “privati” la cura dei pazienti meno gravi che troveranno posto all’Ospedale di Noale.

La notizia su La Nuova Venezia in edicola oggi.

“Palazzina Fassina” dell’ospedale, dismessa 12 anni fa proprio dall’Ulss, è ora restaurato e pronto a diventare terzo Covid hospital dell’Usl 3 Serenissima, solo che l’Ulss fa ora un bando perché sia gestito da mani private.

Il valore del bando – riporta il quotidiano – è di poco superiore al milione di euro

per la totale contrarietà di Daniele Giordano, segretario provinciale della funzione pubblica di Cgil, che denuncia la scelta della Regione di privatizzare la sanità veneziana definendola gravissima in quanto, di fatto, l’Ulss “rinuncia” a curare i cittadini delegando il compito alla sanità privata.





