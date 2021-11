Covid Veneto e Venezia oggi (domenica 21/11/21): ancora numeri alti

Covid in Veneto: +1.261 contagi in 24 ore.

Covid in Veneto, è un’esplosione di contagi.

La nostra Regione è a un passo dal mezzo milione casi da febbraio 2020.

Un nuovo forte balzo dei nuovi positivi dunque: in Veneto nelle ultime 24 ore sono 1.928 i contagi scoperti con i tamponi, un dato che non si registrava dai giorni caldi della terza ondata del virus.

Il Veneto è ad un passo dal raggiungere la quota psicologica del mezzo milione di casi totali dall’inizio dell’epidemia: 499.540.

Un bollettino drammatico quello della Regione, perché da’ conto anche di 13 vittime in più rispetto a ieri. Il totale dei morti sale a 11.905.

Regge il sistema ospedaliero; i pazienti Covid ricoverati nelle aree mediche sono 356 (-1), 69 (+5) quelli nelle terapie intensive.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 284

Treviso 204

Venezia 239

Verona 194

Vicenza 245

Belluno 52

Rovigo 36

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 4409

Treviso 2987

Venezia 3601

Verona 2670

Vicenza 3404

Belluno 547

Rovigo 640

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 12

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 3

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 14

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Mirano reparti di medicina 0

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Dolo reparti di medicina 24

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 6

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 13

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2