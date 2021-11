Covid party per contagiarsi a Bolzano: un evento paradossale in cui giovani fanno una festa assieme a positivi per contagiarsi, guarire ed avere il Pass “a gratis” in termini di vaccinazione.

La malsana idea, però, non tiene conto che il precedente più clamoroso diventato famoso in Canada ha visto giovani finire in rianimazione intubati.

Il ‘Covid Party’ dell’Alto Adige ha avuto comunque i suoi danni: un uomo è deceduto dopo una di queste feste a base di virus.

Altre feste a base di positività vengono segnalate anche in Germania e in Austria.

La conferma arriva da: Patrick Franzoni, vice coordinatore dell’unità Covid di Bolzano: “Ci sono giovani, anche di età scolare, che si incontrano con positivi e cercano di contagiarsi non rendendosi conto che il virus è pericoloso anche nei bambini e nei giovani”.

Incontri promiscui tra positivi e non sarebbero avvenuti nelle scorse settimane nei pressi di Bolzano e in altre zone dell’Alto Adige.

