Covid in Veneto questa mattina: +3.638. A Noventa pranzo collettivo in un capannone

Covid in Veneto, l’andamento del bollettino regionale di questa mattina.

3.638 nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore.

126 i morti in 24 ore.

I casi totali degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 273.735, mentre quello dei morti a 7.114.

I ricoveri di pazienti Covid nei reparti non critici sono oggi 2.612, mentre quelli delle terapie intensive, 343.

In Veneto i soggetti attualmente positivi al virus sono 91.299 (-2.929).

A fianco del bollettino dei numeri ogni giorno anche la cronaca.

A Noventa di Piave (Venezia) l’ultimo fatto.

Dodici giovani sono stati multati dai carabinieri

in quanto sorpresi a consumare cibo in un capannone, in aperta violazione alle norme ‘anti Covid’.

I militari sono stati attirati dalla presenza di alcune macchine parcheggiate nei pressi del fabbricato che però appariva vuoto, presentandosi sostanzialmente con le luci spente.

I carabinieri hanno voluto così fare un controllo, pensando fosse in atto un furto, ma una volta entrati nello stabile hanno trovato 10 ragazzi e 2 ragazze, di età tra i 18 e i 20 anni.

Per tutti è scattata la multa di 400 euro prevista per chi non rispetta le norme per il contenimento del Covid attraverso sanzioni.

