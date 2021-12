Covid in Veneto oggi: 4.522 nuovi in 24 ore. Si tratta di un altro forte aumento.

Nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono stati 4.522 i nuovi positivi tracciati con i tamponi (ieri erano stati 4.716).

Si registrano purtroppo anche 20 decessi.

Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia sale a 589.842, quello delle vittime a 12.221. Cresce ancora il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 64.018 (+1.244).

La situazione negli ospedali peggiora per quanto riguarda i ricoveri nelle aree mediche, 1.186 (+19), migliora invece per i posti letto occupati nelle terapie intensive, 164 (-10).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 950

Treviso 1.026

Venezia 693

Verona 732

Vicenza 831

Belluno 101

Rovigo 132

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 13.261

Treviso 12.726

Venezia 11.135

Verona 9.129

Vicenza 11.307

Belluno 1.238

Rovigo 1.767

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 35

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 6

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 18

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Mirano reparti di medicina 12

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 5

Ospedale di Dolo reparti di medicina 38

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 8

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 13

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 29

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2