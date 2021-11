Covid in Veneto: nuovi contagi schizzano verso l’alto

Covid in Veneto: impennata di nuovi casi, ma crescono anche i ricoveri ordinari e le terapie intensive.

Sono infatti 781 i nuovi contagi Covid riscontrati in Veneto.

Si tratta di una decisa impennata nelle ultime 24 ore.

Per avere il termine di paragone, va notato che nell’ultima settimana la media era stata di circa 450 nuovi casi al giorno.

Purtroppo il Veneto registra anche due vittime.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sale a 481.939 quello dei decessi a 11.835.

Nella nostra Regione i soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.174 (+171).

In crescita anche il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 225 (+7) e nelle terapie intensive 41 (+2).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 186

Treviso 129

Venezia 115

Verona 115

Vicenza 152

Belluno 28

Rovigo 33

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 2164

Treviso 1126

Venezia 1527

Verona 1337

Vicenza 1610

Belluno 225

Rovigo 421

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 6

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 1

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 13

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 7

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1

