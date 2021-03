Covid in Veneto: 2.000 nuovi casi in 24 ore

Covid in Veneto oggi che sfiora la soglia dei 2.000 casi in 24 ore. Sono infatti 1.966 i positivi al Covid in più nelle ultime 24 ore mentre i decessi sono 52 nell’ultimo giorno. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione Veneto.

Il bilancio complessivo della crisi sanitaria è di 369.502 infetti e 10.414 vittime.

Cresce sempre la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono 1.753 (+39) (rpt: +39). I pazienti delle terapie intensive sono 260 (+16).

Intanto la campagna di vaccinazione nella nostra Regione sta andando a tutto regime, tanto che si stanno esaurendo le scorte disponibili. “Al momento possiamo fare poco più di 25 mila vaccini al giorno da qui a martedì prossimo compreso, e per favorire alcune situazioni deboli incrementiamo le vaccinazioni sabato e domenica” ha dichiarato il direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor.

“Andiamo – ha puntualizzato Flor – verso lo smaltimento del magazzino, abbiamo zero Pfizer, zero Moderna, ci è rimasto qualcosa di AstraZeneca a causa dello stop, ma soprattutto è la quota di dosi sequestrate, 25 mila su 60 mila, sembra ‘gonfio’ ma gonfio non è”. Per quanto riguarda l’arrivo delle forniture, Flor ha riferito che dopo le 83 mila di oggi, martedì prossimo ne arriveranno altre 83 mila e poi 120 mila. La prossima settimana sono in arrivo 100 mila dosi di AstraZeneca, “con un po’ più di sicurezza – ha concluso – perché vediamo che le scadenze sono rispettate e sono forniture in crescita”.

(foto da archivio)