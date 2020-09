Coronavirus Venezia, su i ricoveri. A Martellago positivi maestre e alunni

Coronavirus a Venezia e provincia che presenta 21 nuovi casi in un giorno. Gli attualmente positivi sono oggi 555, ieri erano 538, il giorno prima 513.

Aumentano ancora i ricoveri ospedalieri con una situazione che oggi presenta 19 ricoverati a Dolo dove tra loro ci sono anche 3 pazienti in Terapia intensiva. Crescono le degenze all’Ospedale Civile di Venezia che oggi vedono 5 ricoverati in reparti “comuni” e una in Rianimazione. Sono 9 i degenti, invece, all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.





A Fossalta si sta normalizzando la situazione: i bambini della materna e del nido Madonna di Lourdes sono negativi. Dei due medici annunciati giorni fa come positivi, uno ha finito la quarantena mentre l’altro è negativo.

Due insegnanti sono risultate positive all’istituto comprensivo Goldoni di Martellago. I loro 21 studenti sono stati sottoposti ad accertamenti e oggi rimarranno a casa in attesa dell’esito. (maggiori notizie qui sotto).

Un caso anche al Liceo Foscarini di Venezia, dove la positività riguarda un profilo tecnico. Già partita la quarantena per lui e per i suoi contatti più stretti.





Al Liceo Benedetti negativi tutti i tamponi di studenti e docenti dopo la positività dello studente scoperta sera.

Negativi anche i test al Vendramin-Corner dopo il caso di positività scoperto.

Negativi anche i compagni di classe dei due ragazzi positivi del Liceo scientifico Bruno di Mestre.

Non così fortunati i ragazzini della quarta elementare dell’istituto comprensivo Carlo Goldoni di Martellago: dopo la scoperta della prima e poi di una seconda maestra, ieri pomeriggio lo screening sull’intera classe avrebbe dato diversi positivi con un numero che si avvicina alla decina.

Essendo stati effettuati “test rapidi”, ora i risultati andranno confermati con i tamponi veri e propri.