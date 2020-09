Coronavirus Venezia, un altro ricovero al “Civile”

Coronavirus nel veneziano che conta 28 nuove positività in 24 ore (dalle 17 di giovedì, alle 17 di venerdì).

Venezia e provincia dunque oggi segnano 467 attualmente positivi. Ieri erano 457, il giorno prima 451.

Crescono anche i ricoveri ospedalieri con una nuova tendenza mai registrata prima: gli aumenti di degenze riguardano spesso l’Ospedale Civile di Venezia.





Sono oggi quattro i pazienti ricoverati tra le mura del SS. Giovanni e Paolo, tre in “degenza comune” e uno in Rianimazione.

Altri tre sono i ricoverati in terapia intensiva a Dolo, con 18 persone ricoverate in reparti diversi, mentre all’ “Angelo” di Mestre vi sono tre pazienti ricoverati in “degenza ordinaria”.

In isolamento domiciliare oggi vi sono 1470 persone, 69 in più rispetto al giorno prima.





Per quanto riguarda le specificità, sono cominciati ad arrivare i risultati dei test a largo raggio eseguiti alla Fincantieri di Marghera: oltre alle 43 positività già riscontrate nelle ultime due settimane ed ora si parla di altri soggetti contagiati ma i dettagli precisi si sapranno solo tra qualche ora. I casi positivi, comunque, si riscontrano sempre in dipendenti di ditte esterne che lavorano in appalto.