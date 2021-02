Coronavirus Venezia, numeri incoraggianti

[coronavirus Venezia, Veneto]

Coronavirus Venezia che prosegue nella sua tendenza alla regressione in controtendenza alle preoccupazioni nazionali e alle paure per le varianti, fortunatamente.

Venezia e provincia conta oggi 5.039 persone attualmente positive.

Per un confronto basti pensare che il 17 dicembre erano 12.301.

Nel Veneziano si contano 96 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Erano stati 553 i nuovi casi scoperti nella data di metà dicembre.

153 (-2) le persone ricoverate oggi nel veneziano con 12 posti letto occupati in terapia intensiva.

Il 17 dicembre i ricoverati erano 563.

Ancora due decessi: sempre comunque due di troppo rispetto alla situazione che tutti vorremmo, ma come non ricordare che a metà dicembre i morti erano stati 16.

Covid in Veneto

Il virus rallenta, mediamente, anche nella nostra regione.

Il Veneto, nelle ultime 24 ore, registra 515 nuovi casi di Covid-19 portando ad un totale di 321.475 contagi da inizio pandemia. I numeri sono quelli ufficiali del bollettino della Regione di domenica.

Ci sono anche 9 nuovi decessi, con il totale di vittime che arriva a 9.498.

Prosegue, lentamente, la discesa del numero dei malati fissati ora a 24.814, 114 in meno rispetto a ieri.

E scendono anche i dati clinici, con 5 pazienti in meno nei reparti non critici (1.438 ricoverati) ma salgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive, che arrivano a quota 151.

(foto da archivio)